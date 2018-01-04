Британец Энди Маррей из-за травмы снялся с турнира Australian Open

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Теннисист из Англии Энди Маррей из-за травмы бедра снялся с первого в новом сезоне турнира Большого шлема — Australian Open. Эту информацию сообщили сотрудники пресс-службы данного соревнования.

Энди Маррей сообщил, что в 2018 году выступить на турнире он не сможет, потому что ещё не готов вернуться на площадку из-за травмы бедра. Однако скоро он поедет домой, а там уже примет дальнейшие решения.

Британский теннисист, который два раза становился олимпийским чемпионом, не выходил на корт с июля 2017 года. Раньше он заявлял, что он решил сократить нагрузки во время восстановления от травмы, а через некоторое время снялся с турнира в Брисбене. В наше время Маррей стоит на 16-м месте в ТОПе ATP (Ассоциации теннисистов-профессионалов).

За всю свою карьеру Энди Маррей завоевал 45 титулов в одиночном разряде, три из них он получил на турнирах Большего шлема. Кроме этого, он стал первым гражданином Англии, которому удалось стать победителем Уимблдонского турнира в мужском одиночном разряде в 2013 году, а также в турнире Большого шлема US Open в 2012 году. Также спортсмен стал единственным теннисистом, который в два раза получал олимпийское золото в мужском одиночном разряде. Случалось это в 2012 и в 2016 году.