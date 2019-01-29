После драки кулаками не машут: Победивший Макгрегора Хабиб Нурмагомедов получил дисквалификацию на 9 месяцев

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Поводом для этого стала потасовка после боя. На это нашего «горячего» бойца спровоцировала команда поверженного противника.

Однако правило остаётся прежним. После драки кулаками не машут, даже в тех случаях, когда победил. Теперь победивший Макгрегора Хабиб Нурмагомедов получил дисквалификацию на 9 месяцев. Помимо того, ему предстоит выплата штрафа в 500 тысяч долларов.

К его такому же «неспортивному» противнику члены комиссии штата Невада отнеслись гораздо снисходительнее. У ирландца лишь 6 месяцев дисквалификации. Сумма штрафа также намного меньше. Это только 50 тысяч долларов.

В теории оба бойца смогут совершить камбэк в октагон в апреле этого года. Но для этого Нурмагомедов (только он?) должен выступить со специальным «антихулиганским заявлением».

Готов ли к этому российский боец, пока неизвестно.

Получившая известность на весь мир потасовка состоялась 6 октября прошлого года. Тогда на кону стоял чемпионский пояс. Нурмагомедов выиграл поединок чистым захватом.