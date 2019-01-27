«Будущее Емельяненко решит Путин»: Федору разрешили провести прощальный бой

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Президент Bellator, Скотт Кокер, рекомендует Федору Емельяненко завершать свою карьеру и провести прощальный бой. «Его контракт с нашей спортивной организацией окончен», - комментирует он.

По словам Кокера, после того, как он озвучил Федору это предложение, тот попросил время, чтобы обсудить это с Владимиром Путиным. «Да, именно так он и сказал», - уверяет Скотт. Чуть позже Емельяненко перезвонил Кокеру с сообщением, что он готов провести прощальный бой. Также президент Белатор добавляет, что лично ему бы хотелось, чтобы этот бой прошел в Москве.

Стоит отметить, что не так давно Федор Емельяненко сам рассуждал о том, что хотел бы в скором времени завершить свою карьеру в спорте. Тогда основными причинами он назвал свой возраст и проблемы со здоровьем. Впрочем, все эти проблемы наглядно продемонстрировал сегодняшний поединок.

Напомним, бой Федора Емельяненко с Райаном Бейдером завершился на 35 секунде. Первым же ударом американский боец нокаутировал россиянина. Возможно, роль сыграла значительная разница в возрасте бойцов: Федору Емельянко уже 42 года, в то время как Бейдеру только 35. Из тридцати двух боев он одержал победу в двадцати семи.