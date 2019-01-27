Емельяненко потерпел поражение за 35 секунд – американец Райан Бейдер одержал победу

Сегодня, 08:00

На арене в Инглвуде российский боец ММА подержал самое быстрое своё поражение.

Сегодня, 27 января, Федор Емельяненко стал на ринг с американцем Райаном Бейдер в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе, который состоялся сегодня.

Бой обещал быть грандиозным, однако спустя 35 секунд боя, после первого удара, российский борец потерял ориентир и потерпел поражение.

Критики сообщили, что это был последний шанс Фёдора на карьеру.

— Для меня большая честь разделить клетку с таким соперником, как Емельяненко. Перед боем испытывал серьезное психологическое давление, знал, что дерусь с величайшим бойцом, но получилось абстрагироваться от этого и победить. Понял, что очень тяжело попал по Федору, именно такие удары я тренировал во время всей подготовки. Планирую защищать оба своих пояса, — сказал Бэйдер после поединка.

Фанаты разочаровались в своей легенде, социальные сети наполнены соболезнованиями по отношению борцу.

«Сидел бы лучше на печи, Емеля, не нужно было ехать в Америку», - комментируют ситуацию пользователи.