Емельяненко потерпел поражение за 35 секунд – американец Райан Бейдер одержал победу

На арене в Инглвуде российский боец ММА подержал самое быстрое своё поражение.
Сегодня, 27 января, Федор Емельяненко стал на ринг с американцем Райаном Бейдер в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе, который состоялся сегодня.
Бой обещал быть грандиозным, однако спустя 35 секунд боя, после первого удара, российский борец потерял ориентир и потерпел поражение.
Критики сообщили, что это был последний шанс Фёдора на карьеру.
Фанаты разочаровались в своей легенде, социальные сети наполнены соболезнованиями по отношению борцу.