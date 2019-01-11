«Враг народа или герой»: Хабиб Нурмагомедов исполняет детские мечты

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30-летний спортсмен, боец смешанных единоборств – Хабиб Нурмагомедов не так давно запустил благотворительную акцию для детей. Данный проект позволил исполнить мечты десяти ребятишек разных возрастов. Однако, общественность разделилась на два лагеря, на тех, кто восхваляет Нурмагомедова и тех, кто считает, что былые грехи бойца этим не замолвить.

Популярность Нурмагомедов заработал многочисленными, беспроигрышными боями на ринге, но всемирное признание спортсмену принесла особенная победа. Победа, над не менее знаменитым ирландским бойцом - Конором Макрегором. Именно эта схватка или так сказать, столкновение лбами, стало историческим событием для смешанного боевого искусства. До победы дагестанца для обострения конфликта между соперниками, общественность «вытаскивала» различные негативные факты из жизни молодых спортсменов.

Если поведение Конора всегда бросалось в глаза, так как тот постоянно нарывался, провоцировал и оскорблял противника, то Нурмагомедов казался благочестивым парнем. Казался белым и пушистым до поры до времени, пока пользователи интернета и русские фанаты не увидели одно, весьма специфическое видео. На ролике Хабиб заставлял старых и больных людей без определённого места жительства выполнять физические упражнения за деньги. Данный поступок показал его истинную сущность «с гнильцой».

И это далеко не последний его «не очень хороший» поступок. Молодой человек также выступал против концертов различных русских артистов на территории Дагестана. «Как музыку можно делить на хорошее и плохое, люди вообще-то деньги за это заплатили» - заявляли новоиспечённые ненавистники спортсмена.

Во время самого боя с Макгрегором, точнее после его окончания, Нурмагомедов «полез с кулаками» на команду ирландского спортсмена. Большинство зрителей тогда посчитали такое поведение первобытным и назвали Хабиба «обезьяной». После всего происходящего прошло около четырёх месяцев, но многие помнят весь «Хабибский абсурд».

Письма детишек с различными просьбами и пожеланиями конечно тронули пользователей интернета до слёз. Однако, лишь половина народа увидела в Нурмагомедове героя, другая все же посчитала иначе. «Детям помогаешь, а бездомных стариков обижаешь, лицемерная обезьяна» - заявили хейтеры борца. Некая двойственность, в столь благородном поступке, наверняка прослеживается. Но, в любом случае, право на любое мнение имеет каждый свободный человек.