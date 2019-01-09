Нурмагомедов потребовал от болельщика обещанные кроссовки

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Российский боец, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов потребовал от болельщика кроссовки, которые тот обещал подарить в случае победы над Конором МакГрегором.

Нурмагомедов разместил видео, на котором мальчик, его болельщик, дает обещание подарить кроссовки и даже показывает эти кроссовки в кадре. В подписи к этому видео боец спрашивает, где же этот болельщик. «Кроссовки нужны, - говорит Нурмагомедов. – у меня тоже для тебя есть подарок».

Бой мирового масштаба между Конором МакГрегором и Хабибом Нурмагомедовым, которого любители единоборств ожидали довольно долго, состоялся 6 октября 2018 года в рамках UFC-229.

Как и ожидали многие, Нурмухамедов победил (в смешанных единоборствах чаще всего борец побеждает ударника, а здесь именно Нурмухамедов – ярко выраженный борец, а МакГрегор – чистый ударник).

На кону поединка в Лас-Вегасе стоял титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе. Российскому бойцу, несмотря на то, что он выиграл поединок, не отдали чемпионский пояс ввиду дисциплинарных причин. По словам главы UFC Дана Уайта, он поступил так, руководствуясь соображениями безопасности. Таким образом, Хабиб Нурмагомедов был объявлен чемпионом UFC в лёгком весе, была подтверждена защита его титула, но пояс он не получил.

Напомним, Нурмагомедов устроил драку в зале после окончания поединка. После этого массовая драка переметнулась и в октагон.

Этот бой имел свою предысторию. МакГрегор ранее оскорбительно отзывался о Нурмагомедове, поэтому настолько были накалены эмоции во время поединка и сразу после его окончания.

Поединок закончился досрочно, в четвертом раунде МакГрегор сдался.