«Отправим крысу в горы»: Хабиб Нурмагомедов проиграет Макгрегору из-за хейтеров - эксперты

Сегодня, 13:06

На открытой тренировке фанаты не давали Хабибу сказать и слова, выкрикивая в его адрес нецензурные слова, тем самым показав реальную базу поклонников бойца.

Недавно состоялась открытая тренировка Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в преддверии их поединка, который ждут десятки тысяч фанатов по всему миру. Когда вышел ирландец, то он сразу же отправился давать интервью, а вот публику веселил его сын. Всё это проходило очень долго, поэтому фанаты готовились к худшему. Некоторые из них решили, что Макгрегор возьмёт микрофон и объявит о травме, а также об отмене боя, ведь тренировка долго не начиналась.

Однако через некоторое время Конор всё же вернулся к публике, которая скандировала: «Маленький Мак!» - сыну спортсмена. Стоит отметить, что во время тренировки Макгрегор традиционно показывал ударную технику, а Нурмагомедов – броски.

После тренировки Макгрегор взял микрофон и традиционно начал высказываться о своём оппоненте. Спортсмен пообещал «снести» голову Хабибу Нурмагомедову. По его словам, попасть ударом он сможет легко, так как российский боец предсказуем. В конце Макгрегор заявил: «Давайте схватим эту вонючую дагестанскую крысу и отправим обратно в горы».

Когда настала очередь Нурмагомедова, то он ожидаемо не смог ответить достойно. Он лишь выпал в сторону Конора, что его дед мол служил во флоте Англии, а Ирландия вообще «прогнулась» под всю Великобританию. Однако более интересным оказался тот факт, что фанаты попросту не давали говорить Хабибу Нурмагомедову. Толпа очень громко выкрикивала нецензурные слова, показывала различные жесты и освистывала. Слова спортсмена были еле слышны вообще.

Эксперты считают, что «спокойствие» Хабиба на самом деле является растерянностью. Ему тяжело собраться с мыслями и нормально их высказывать из-за фанатов и хейтеров, которые на стороне Конора. Многие путают такое спокойное поведение с неуверенностью в себе.

По словам специалистов, на поединке Нурмагомедова с Макгрегором большинство зрителей будут англоязычными, поэтому их фаворит очевиден. Сейчас же стала известно их реальное отношение к Хабибу, поэтому на встрече бойцов фактор поддержки может сыграть самую главную роль. Кроме того, российская фанатская база Нурмагомедова также значительно уменьшилась после его конфликта с Тимати и Егором Кридом, что также лишает спортсмена львиной доли уверенности. Поэтому Хабиб и проиграет Макгрегору, уверены эксперты.