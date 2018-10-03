Сегодня, 09:09

Слухи о разрыве долгих отношений между Кличко-младшим и Хайден Панеттьери подтвердились в полной мере. Бывшие влюбленные при этом не остались в одиночестве.

Как стало известно, Владимир Кличко забыл невесту в объятиях чемпионки по боксу Сесилии Брекхус. Парочка уже не скрывает своих отношений. Для папарацци стали рутинными снимки, на которых Владимир и Сесилия нежно обнимаются и ходят, трогательно держась за руки. Месяц назад в Лос-Анджелесе возле модного ресторана была замечена очень нетрезвая Панеттьери, которая страстно целовалась с незнакомцем. Теперь стало известно имя нового бой-френда Хайден. Это некий Брайан Хикерсон. Ему 28 лет, однако он до сих пор считается начинающим актером. Предполагается, что тесное знакомство с Панеттьери станет стартом для успешной профессиональной карьеры.

Поклонники Кличко находятся в печали. Его отношения с Хайден длились девять лет. За это время у них родилась дочь Кайя Евдокия, но до свадьбы дело так и не дошло. Кто в этом виноват, остается загадкой. Между тем, в боксерских кругах отмечают, что после знакомства с Сесилией Владимир помолодел на несколько лет и находится сейчас в великолепной спортивной форме.