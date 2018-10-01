Александр Усик сказал, кому принадлежит Крым

Вчера, 17:28

Споры о том, кому принадлежит Крым начали вестись не в 21 веке. Они уже давно имеют место в нашей истории. Многие политики и историки пытаются доказать свою точку зрения. Однако есть намного более интересные мнения.

Так, украинский боксер Александр Усик сказал, кому же принадлежит Крым по его мнению.

Все началось с интервью, где боксеру задавали различные вопросы, так же поднялся вопрос о Крыме. Александр Усик сказал, что очень тесно связан с этим полуостровом и, сейчас, когда между двумя государствами возник серьезный конфликт ему стало крайне неудобно ездить в Крым. Ведь сейчас установили границы, из-за которых у людей возникают конфликты и разногласия.

Также, боксер уточнил, что в Крыму живет много его друзей и близких, а еще там живет его первый тренер и, даже захоронены предки. Такие ограничения доставляют ему большой дискомфорт.

Потом же у боксера прямо спросили,кому принадлежит Крым. На что он ответил, что Крым принадлежит только Богу.

Напомним, что на конференции WBC, которая проходила в Киеве, Александр Усик смог встретиться со своими кумирами. Также Усик заявил, что ему не нужно звание Героя Украины.