Депутат Госдумы назвал причину отказа Усика от «Героя Украины»

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После головокружительного триумфа в суперсерии WBSS, спортсмена постоянно критикуют и провоцируют власти Украины. Недавно Владимир

Гройсман предложил наградить боксера званием, но тот отказался.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев назвал причину отказа Усика от «Героя Украины». По его мнению, боксера просто «достали». Александр Усик родился в Симферополе, где на данный момент проживают его родственники, а сам спортсмен живет в Украине, из-за этого боксера не могут оставить в покое, постоянно провоцируя его каверзными вопросами по поводу Крыма.

Свищев отмечает, что Усик мог выступать и за Россию, но у него позиция настоящего гражданина своей страны. Российские политики восхищены его упорством, и сожалеют, что спортсмен подвергается постоянным провокациям.

Неоднозначные высказывания со стороны украинских властей также ставят Александра в неловкое положение, по мнению депутата. Он считает, что Усику в такой ситуации очень непросто, но он старается держаться.

Напомним, Александр Усик рассказал журналистам, что хочет мира в Украине. Он призывает властей не заниматься смешиванием спорта и государственных амбиций. Да и звание «национального героя» ему ни к чему, поскольку в украинском спорте он уже и так герой.