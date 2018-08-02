«В ответ на травлю»: Усик призвал политиков вернуть мир на Украину

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Украинский боксер, несмотря на свой триумф в суперсерии WBSS, подвергся резкой критике националистов, которые считают, что спортсмен «недостаточно патриотичен», так как не стал устраивать в Москве политических демаршей.

В ответ на травлю, Александр Усик на недавней пресс-конференции призвал политиков вернуть мир на Украину и перестать смешивать спорт и государственные амбиции. Кроме того, боксер публично заявил, что звание «героя Украины», которое призывал присвоить ему премьер-министр Владимир Гройсман, спортсмену-профессионалу абсолютно ни к чему. Усик напомнил, что для определенной части вменяемых любителей бокса, он и так является героем.

Боксер, который никогда не отрекался от своей конфессиональной принадлежности, сделал резкое заявление по поводу «охаивания» Крестного хода приверженцев Русской православной церкви Московского патриархата, который прошел в Киеве 27 июля в честь 1030-летия крещения Руси. По словам Александра, политики не должны вмешиваться в религию, а заниматься повышением уровня жизни граждан своей страны. Пресс-конференция стала еще одним поводом для травли спортсмена.