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Никаких претензий к нему со стороны спецслужб США нет. Чем вызван интерес к его персоне, он может лишь предполагать.

Российский боец Фёдор Емельяненко рассказал о предложении помощи со стороны ФБР при возникновении у него каких-либо проблем. Претензий к нему со стороны спецслужб США нет.

История началась в конце апреля. Тогда российский боец по смешанным единоборствам приехал в Чикаго. Там был намечен его бой с Френко Миром.

Перед самым поединком к нему в гостиницу явились агенты ФБР и «провели с ним беседу». Подробностей тогда не озвучивалось.

Американские СМИ предположили, что это могло иметь связь со следующим. Компания Трампа ранее была совладельцем промоушена Affiction, с которым сотрудничал Емельяненко.

В роли операционного директора в Affiction выступал Майкл Коэн, являющийся адвокатом нынешнего президента США. Сейчас в отношении него ведётся расследование.

Боец на поступившие ему вопросы рассказал следующее. Тогда они возвратились в гостиницу после тренировки. Там их уже ожидал офицер ФБР. Он представился, дал визитку и сказал, чтобы при форс-мажорных обстоятельствах обращались прямо к нему.

С чем это связано, и какие обстоятельства имел в виду представитель ФБР, Емельяненко не знает.

Сейчас спортсмен приехал в Нью-Йорк. Там проходит рекламная компания его предстоящего в октябре боя. Соперником Емельяненко будет американец Чейл Соннен.