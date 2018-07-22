Гассиев подытожил результаты поединка с Усиком

Сегодня, 17:09

Мурат Гассиев, потерпевший поражение от Александра Усика, подвел итоги финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

После проведенного боя, победителем в котором вышел украинский боксер, Мурат Гассиев поздравил его с победой. Также спортсмен рассказал, что вместе со своим тренерским составом они увидели слабые стороны Мурата и вернутся намного сильнее.

Гассиев поделился и тем, что ему не удалось осуществить первоначальный план поединка. Хоть все и было продумано до мелочей, но Александр Усик оказался опытнее и сильнее. «Понимаете, на бой может быть и план B, и план C. Можно готовиться к определённому развитию событий, а на ринге всё пойдёт по-другому. Мы с тренерами после каждого раунда корректировали тактику, но это был не мой день. Не получилось», подытожил Мурат Гассиев.

Напомним, что поединок состоялся 21 июля, в Москве. Победа была одержана Александром Усиком. Теперь украинский спортсмен объединил пояса и ему нет равных в мире по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). Кроме того, Усик выиграл трофей имени Мохаммеда Али.

Для Александра Усика это 15 победа в карьере, на счету спортсмена ни одного поражения. Для российского боксера Гассиева это первый проигрыш на профессиональном ринге. На счету Мурата 26 побед.