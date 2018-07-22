Гассиев «пролетел», но обещал вернуться намного сильнее

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Конечно же, поражение российского боксера в Москве» нельзя назвать сенсацией. Сила украинского профессионала была хорошо известна как экспертам, так и многочисленной публике, заполнившей «Олимпийский».

Мурат Гассиев, что называется «пролетел» в бою с Александром Усиком в суперсерии WBSS. Однако на пресс-конференции российский боксер обещал вернуться намного сильнее, учтя все допущенные ошибки. Тем не менее, знатоки восприняли заявление Гассиева с большой долей скепсиса. Несмотря на превосходные физические данные и поставленный удар, россиянин не может пока найти свою «изюминку» в технике, что весьма часто сказывается для него отрицательно. Особенно, по время боев с такими «боксерскими интеллектуалами», как Усик. Украинец со своим наставником Ломаченко готовятся к каждому бою с учетом всех качеств соперника.

Самая сильная сторона Усика в том, что он никогда не действует по шаблону. Во-первых, это дает мощный фактор непредсказуемости, а во-вторых, заставляет противника невольно подстраиваться под стиль украинца прямо во время поединка, что является однозначно проигрышным вариантом. Достижения Александра на профессиональном ринге, явное тому свидетельство. В 15 топовых боях одержано 15 побед. И только четверо соперников украинца ушли с ринга без нокаута, в том числе и Гассиев. Эксперты считают, что уроженцу Владикавказа необходим специалист-наставник из любительского бокса, где пока еще на первое место в подготовке ставится техника ведения боя и нестандартные решения. Кстати, сам Мурат на пресс-конференции заметил, что Александр превосходит его, потому как имеет приличный стаж именно в любительском боксе.