Глава ФБУ: призвал Усик должен отказаться от поединка с Гассиевым в Москве

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Сами же боксёры призвали фанатов уважать друг друга и не смешивать политику с боксом.

Владимир Продивус, занимающий пост президента Федерации бокса Украины, высказываясь о грядущем бое Александра Усика и Мурата Гассиева в Москве заявил, что украинец должен был демонстративно отказаться. Однако Продивус в это же время считает, что смешивать политику и спорт нельзя, особенно спортсмену мирового уровня.

Президент Федерации бокса Украины добавляет, как бы то ни было, на ринге будет звучать украинский гимн и развиваться украинский флаг.

Сам же Усик, говоря о бое с Гассиевым в Москве, заявил, что он едет в российскую столицу только за победой, хотя и придётся драться на территории соперника. Такого же мнения остался и промоутер Майриса Бриедиса Альберт Сиеста. По его словам, у Усика есть большое преимущество. Хоть Мурат Гассиев и находится на пике формы, но вот украинский боксёр имеет «большую поддержку сверху», так как является олимпийским чемпионом. Поэтому он может позволить поехать на бой в Москву при всей политической ситуации.

Такого же мнения о поединке Усика и Мурата Гассиева придерживается и мэр Киева Виталий Кличко. По словам бывшего боксёра и политика, для Усика будет очень тяжело психологически. Кроме того, для него этот бой будет самым важным в карьере.

На фоне этого огромная ответственность ложится и на плечи Мурата Гассиева. Боксёр понимает всю ответственность схватки с украинцем, но в это же время старается быть спокойным. Гассиев заявляет, что знает все слабые и сильные стороны Усика. По словам россиянина, он сможет кое-что противопоставить боксу украинца, но что именно, покажет только сам бой.

Какая бы не была политическая ситуация в Украине и России, какими бы плохими не были отношения между странами, и Усик, и Гассиев надеются показать зрителям красивый бой, который станет настоящим подарком.

Украинец уже успел призвать своих болельщиков быть скромными и уважать соперника Гассиева, потому что если «они не уважаю его, то и не уважают самого Усика». Мурат Гассиев тоже оказался такого мнения, заявив, что не стоит смешивать бокс с политикой.