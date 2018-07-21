Гассиев и Усик показали равный вес перед поединком

Сегодня, 10:34

Команда украинца до последнего говорила о возможности отмены боя. Боксёры демонстрировали взаимное уважение.

И Марат Гассиев, и Александр Усик показали перед предстоящим поединком равный вес. Он составил 89,9 кг, что на 0,8 кг ниже установленного предела.

На процедуре взвешивания и последующего фотографирования украинского и российского боксёра не было никаких провокаций.

Как болельщики, так и боксёры демонстрировали уважение. Бойцы позировали, взявшись за руки.

Оба боксёра считаются в тяжёлом весе лучшими. До сегодняшнего дня ни один из них не уходил с ринга побеждённым.

Изначально этот бой предполагали провести в Саудовской Аравии 11 мая. Однако, этому помешала травма руки, которую получил украинец.

В дальнейшем на проведение этого поединка претендовали многие страны, но самым выгодным оказалось российское предложение. Организаторы решили остановить свой выбор на Москве.

Гассиев сообщил, что перенос боя позволил лучше к нему подготовиться. Команда украинского боксёра от подобного развития событий была не в восторге.

Её представители до последнего заявляли, что существует риск отмены поединка, потому что российская сторона, якобы, не исполнила каких то договорённостей.

Организаторы боя назвали эту информацию чушью. Нерешённые вопросы не существуют абсолютно. Они призвали украинцев не искать во всём политику и ожидать великолепного боя.