Силиконовая грудь рестлерши лопнула в бою

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32-летняя Шарлотт Флэр получила серьезную травму во время боя. Ей пришлось делать операцию по удалению лопнувшего силиконового имплантат.

Неприятный случай произошел во время боя без правил с одной из реслерш. Оказалось, что в результате сильного удара у 32-летней Шарлотты Флэр лопнула силиконовая вставка. Такую информацию спортсменка рассказала в одном из интервью.

После того, как женщина обратилась в медицинское учреждение за помощью, она надеялась, что для решения проблемы придется только заменить имплантат. Известно, что обратилась за помощью Шарлотта только через месяц после того, как получила травму, услышав хлопок после сильного удара в грудь. Затем у нее начали развиваться постоянные боли.

После обследования медики установили, что силиконовая грудь просто расплылась у реслерши и оказался даже под мышками. Для устранения данной проблемы необходимо было провести несколько операций, во время одной из который пришлось вычищать силикон. Восстановление после оперативного вмешательства по ликвидации проблем в груди, которая лопнула в бою, было довольно длительным.

Несмотря на такие проблемы, реслерша не жалеет об увеличении груди, ведь мечтала она об этом всю жизнь.