В Китае провели необычное соревнование по реслингу «Боевой коготь»

Сегодня, 21:05

В аквапарке китайского города Чунцин провели чемпионат по борьбе на пальцах ног.

На арене спортсмены самоотверженно состязались за звание Самый сильный Боевой коготь: большой палец. На почетный титул претендовали 80 человек, и никого не смущало, что соревнование проходит при температуре 40 градусов тепла.

Организаторы удивительного турнира пояснили, что игра является отличной разминкой для желающих искупаться в бассейне.

Победителю, кроме почетного титула и славы, достались бесплатные билеты в аквапарк стоимостью 90 юаней, что составляет приблизительно 900 рублей.

Первыми такое соревнование по реслингу придумали в 1976 году в одном из британских пабов, и с тех пор чемпионат мира по реслингу пальцами ног ежегодно проводят в графстве Дербишир в центре Великобритании.