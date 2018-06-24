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В Ташкенте арестовали узбекского бойца ММА Мурода Хантураева за хулиганство

Сегодня, 17:54

В одном из районов Ташкента был задержан известный боец ММА. Вместе с ним сотрудники правоохранительных органов задержали еще несколько лиц.

Как сообщили узбекские СМИ, факт задержания узбекского бойца ММА Мурода Хантураева действительно подтвержден. Мало того, его обвиняют в совершении преступления по статье 277 УК РУ. Теперь стало известно, что его арестовали. Мурод очень известен не только в Ташкенте, но и в мире смешанных боевых искусств ММА.

Также, по предварительным данным, Хантураев 20 июня был доставлен в больницу №7. У бойца было ножевое ранение в области груди.

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