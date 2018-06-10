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Дэйна Уйт: В следующей "смертельной схватке" Нурмагомедов встретится с Макгрегором

Сегодня, 12:32

Сегодняшнее заявление президента UFC не стало особой сенсацией, но заставило сильнее биться сердца многочисленных поклонников Хабиба. Многие уверены, что российский боец получил долгожданную возможность доказать ирландцу в честном бою на чьей стороне правда.

Сегодня Дэйна Уйт однозначно заявил, что в следующем бою Нурмагомедов встретится с Макгрегором. Однако, к сожалению это яркое зрелище пройдет не в Москве. Организаторы боев пока еще не изучили потенциальную конъюнктуру на российском рынке. Поэтому бой состоится несколько позже и в другом месте. Конор потерял в этом году чемпионский пояс в легком весе, которым владел в течение двух лет.

По этому поводу представитель Нурмагомедова заявил, что Конор, после своих выходок, не достоин драться с таким честным бойцом, как Хабиб. В настоящее время, по мнению Али Абдельзазиза, достойным соперником является Жорж Сен-Пьер. Однако руководство UFC посчитало, что бой Хабиба с Конором соберет большее количество средств и станет топовым в этом сезоне.

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