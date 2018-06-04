Боец ММА нокаутировал сам себя во время броска

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Хосе Торрес стал победителем в поединке против Джареда Брукса из-за роковой ошибки. Попытка бросить оппонента обернулась травмой головы и проигрышем.

Боец ММА нокаутировал сам себя. Такими заголовками пестрят все спортивные издания в США. Известно, что поединок двух бойцов завершился курьезной случайностью. Свою лидирующую позицию в UFC Fight Night 131Джаред Брукс руквально положил к ногам противника - Хосе Торреса. Судейский коллегиум вынужденно засчитал поражение Бруксу. Его попытка бросить Хосе увенчалась промахом и неудачей. Во время исполнения трюка он упал и получил травму головы.

На счету Джареда 12 побед и 2 поражение, одно из которых войдет в историю его карьеры, как самое нелепое. Контракт с UFC Торрес подписал лишь в 2018 году и для него этот бой станет первым под эгидой организации. Последний раз он выходил в клетку в рамках Titan FC против Альберто Ореллано и уже в стартовом раунде смог нокаутировать своего оппонента.