Песков заявил о «нюансе» в получении гражданства РФ бойцом ММА Монсоном

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После сегодняшнего указа президента России Владимира Путина о присвоении американскому бойцу смешанного стиля Джеффри Монсону гражданства РФ, появилось множество комментариев, как политических экспертов, так и любителей единоборств. Спикер Кремля опубликовал пояснения к распоряжению главы государства.

Дмитрий Песков заявил о немаловажном «нюансе» в получении гражданства Российской Федерации бойцом ММА Монсоном. Тонкость состоит в том, что спортсмен еще должен принести присягу, и лишь после этого гражданство будет оформлено официально, а спортсмен получит российский паспорт. Кроме того, Песков объяснил причины президентского указа.

По словам пресс-секретаря, Монсон имеет мировую известность, как спортсмен, так и общественный деятель, поэтому ему было предоставлено гражданство. Так поступают во многих странах мира, и это не является уникальным прецедентом.

Напомним, сегодня Джеффри Монсон личным указом Путина получил гражданство России.