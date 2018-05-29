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Известный спортсмен по прозвищу «Снеговик», не только успехами на ринге, но и своими взглядами, добился личного признания президента РФ Владимира Путина. Симпатия главы государства получило официальное воплощение.

Во вторник американский боец ММА Джеффри Монсон стал гражданином России, соответствующий указ был подписан Путиным. За 20 лет своей профессиональной карьеры в боях смешанного стиля 47-летний Монсон испытал множество взлетов и падений. Однако спортсмен всегда по своим убеждениям тяготел к российскому политическому проекту, несмотря на то, что провозглашал себя анархистом. Боец даже был арестован, за то, что разрисовал анархистской символикой стены Капитолия.

Монсон в годы президента Путина стал публично заявлять о любви России и даже, при оглушительном «улюлюканье» зрителей, выходил на бои под гимн Советского Союза. Недавно спортсмен окончательно шокировал общественность заявлением о том, что намерен вступить в Коммунистическую партию Российской Федерации. Ранее Монсон стал гражданином непризнанной Донецкой народной республики.