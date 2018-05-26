UFC прокомментировал арест боксёра Ника Диаса за домашнее насилие

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У девушки, пострадавшей от его действий, отмечено наличие серьёзных повреждений. Ника Диаса арестовали за домашнее насилие.

Промоушен UFC моментально прокомментировал это событие. Сделанное им заявление является достаточно осторожным. Согласно нему, UFC нетерпимо относится к проявлению насилия в семье. Этого же организация требует и от бойцов, которые обязаны соблюдать установленные нормы поведения.

В то же время, у каждого спортсмена есть право на то, чтобы по отношению к нему было проведено надлежащее судебное разбирательство.

Сложившаяся с участием боксёра ситуация, как и любое официальное обвинение, будут тщательно расследованы с привлечением независимой сторон, говорится в комментариях UFC.

Если окажется, что американский боксёр виновен, UFC примет к нему надлежащие меры. В компании серьёзно относятся к вопросу правонарушений со стороны своих бойцов.

Также стало известно, что Ника Диаса уже завтра могут выпустить на свободу. Для этого требуется залог в 18 тыс. долларов.

В том, что боксёр проявляет домашнее насилие, спортсмена обвинила его девушка. По данным некоторых источников, это «обезумевшая фанатка». Однако, в любом случае, её сломанное ребро является фактом.