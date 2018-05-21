Боксёр Мэйсон Картрайт: Первое поражение в карьере и разорванная губа

Сегодня, 12:17

Прошёл боксёрский поединок, в котором определялось, кто станет чемпионом Европы по версии WBO. На ринге сошлись спортсмены, относящиеся к полусреднему весу.

Это были Мэйсон Картрайт и Даррен Тетли. Оба спортсмена – британцы. Бой закончился в десятом раунде.

Картрайт потерпел первое поражение в своей боксёрской карьере. Причиной тому стала его разорванная губа после удара соперника.

Боксёр в своём аккаунте в Twitter сообщил, если бы это зависело лишь от него, он бы бился не только весь десятый раунд, но и весь день. К сожалению, этого ему не позволила разорванная губа.

Бывший чемпион сообщил подписчикам, что его лицо уже «украшено» пятью швами. Теперь, с его слов, недостаёт ещё одного на другой стороне, и всё придёт «в равновесие».

Фолловеры Картрайта поблагодарили его за отличный поединок и пожелали как можно быстрее выздоравливать.

На счету британского боксёра до этого технического нокаута было 13 выигранных поединков и одна ничья.