Отец Нурмагомедова признался, что чемпион мог завершить карьеру четыре года назад

Сегодня, 14:08

В интервью родственник и тренер спортсмена поделился, с какими трудностями сталкивался его сын некоторое время назад. По его словам, только упорный труд и постоянные тренировки смогли сделать из бойца настоящего победителя.

Отец дагестанского чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиба Нурмагомедова признался, что его воспитанник действительно мог завершить свою спортивную карьеру, а произойти это могло четыре года назад. Тогда боец имел сразу несколько травм, но после разговора с тренером и отцом передумал уходить из спорта и стал тренироваться еще больше.

Отмечено, что уже этой осенью может состояться поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором. Как убежден тренер чемпиона, Хабиб справится с соперником еще в первом раунде и в очередной раз победит. Более того, как сказал отец спортсмена, если будет допущен второй раунд, Нурмагомедов все равно одолеет противника.