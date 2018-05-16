Первый в истории России турнир UFC пройдет в Москве 15 сентября

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1 июня стартует продажа билетов в спорткомплекс «Олимпийский» на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который впервые состоится в РФ.

15 сентября в Москве соберутся лучшие бойцы без правил. Турнир UFC пройдет в спорткомплексе «Олимпийский», билеты на историческое мероприятие можно будет приобрести с 1 июня.

Как видим, Дэйн Уайт, возглавляющий UFC, сдержал слово провести первый в истории России турнир Абсолютного бойцовского чемпионата. Предполагается, в клетке «Олимпийского» не появится Хабаб Нурмагомедов, ставший первым россиянином-чемпионом UFC. К слову, состав участников бойцовского турнира все еще неизвестен.

СМИ давно известно о дружбе Нурмагомедова с лучшим футболистом современности Криштиану Роналду. Ранее чемпион UFC не исключал появления португальца возле клетки в качестве секунданта во время боя Хабиба.