Вчера, 20:10

Омский силач Михаил Шивляков предпочёл истечь кровью, но достичь своего результата. Это он сделал на соревнованиях, проводимых в США. Некоторые источники сообщают, что местом его служббы была "десантура".

У тяжелоатлета пошло кровотечение из носа, когда он поднимал свой очередной вес. Свою попытку он после этого не прервал и довёл её до конца.

Ему покорилась штанга, весящая 426 килограмм. Это произошло в ходе международного турнира Arnold Classic. Шивляков стал на нём бронзовым призёром.

Первое место досталось Хафтору Юлиусу Бьёрссону из Исландии. На второй позиции обосновался американский атлет Байан Шоу.

Шивляков получил свою самую большую известность после того, как в 2014 году стал четвёртым среди самых сильных людей планеты.

Победителем тогда, как и в этот раз, оказался Бьёрссон. Его знают уже не только любители пауэрлифтинга. Спортсмен прославился, сыграв роль Григора Клитана в «Игре престолов».

Соревнование тяжелоатлетов, названное Arnold Classic, было организовано в 1988 году. Его появлению способствовал лично Арнольд Шварценеггер. Теперь этот турнир проходит в США ежегодно.