Ковалёв в следующий раз появится на ринге в июне

Сегодня, 12:19

Сергей Ковалёв свой следующий поединок по защите титула проведёт в июне. О времени поединка сообщил представитель его промоутерской компании.

Это произошло после того, как Ковалёв отстоял свой чемпионский пояс по версии WBO. Следующий раз боксёр появится на ринге в июне.

Его соперником в прошедшем единоборстве был Игорь Михалкин. Представитель промоутера сообщила, что перед боем многие напрасно его недооценивали.

Это был очень опасный и серьёзный соперник, который смог продемонстрировать на ринге свои лучшие качества.

Бой, вопреки множеству прогнозов, был прекращён лишь в 7 раунде. Ковалёв нанёс Михалкину ряд рассечений, после чего судья решил прекратить поединок.