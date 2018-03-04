Ковалёв в следующий раз появится на ринге в июне

Сергей Ковалёв свой следующий поединок по защите титула проведёт в июне. О времени поединка сообщил представитель его промоутерской компании.
Это произошло после того, как Ковалёв отстоял свой чемпионский пояс по версии WBO. Следующий раз боксёр появится на ринге в июне.
Его соперником в прошедшем единоборстве был Игорь Михалкин. Представитель промоутера сообщила, что перед боем многие напрасно его недооценивали.
Это был очень опасный и серьёзный соперник, который смог продемонстрировать на ринге свои лучшие качества.
Бой, вопреки множеству прогнозов, был прекращён лишь в 7 раунде. Ковалёв нанёс Михалкину ряд рассечений, после чего судья решил прекратить поединок.