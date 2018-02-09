Победным боем завершил свою карьеру боксер Рой Джонс

Сегодня, 14:32

Американский боксер с российским гражданством Рой Джонс провел последний бой в своей карьере. Он стал для него триумфальным.

Чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший провел последний бой в своей карьере. Американский боксер с российским гражданством решил покинуть большой спорт и заняться семьей и отдыхом.

Известно, что последний поединок Джонса состоялся против американского боксера Скота Сигмона в его родном городе Пенсаколе. Поединок завершился фееричной победой 49-летнего спортсмена, такое решение единогласно приняли судьи. Эта победа дала возможность получить Джонсу титул чемпиона мира по версии WBU в весовой категории до 90,71 килограмма.

Напомним, что в октябре прошлого года спортсмен объявил себя русским. Поздравляя президента Путина с днем рождения, Джонс поблагодарил главу государства за российский паспорт, который ему удалось получить в 2015 году.

Рой Джонс является первым в мире боксером, который стал чемпионом мира сразу в четырех весовых категориях. Общее число его побед составляет – 66, а поражений – 9.