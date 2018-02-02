Макгрегор допустил, что может провести бой с Нурмагомедовым в России

Сегодня, 13:14

Конор Макгрегор, включил Хабиба Нурмагомедова в число своих следующих вероятных соперников. Ирландец заявил, что не против того, чтобы провести бой против непобеждённого бойца UFC в России.

Ирландец заявил, что вариантов у него на данный момент много. Наряду с поединком против россиянина, он рассматривает возможность встречи с действующим временным чемпионом UFC Тони Фергюсоном, бой с Диасом и реванш с Мейвезером. С последним Макгрегор хотел бы померяться силами в клетке, отметив, что сам экс-чемпион мира по боксу, одолевший его на боксёрском ринге в августе прошлого года, не против такой идеи.

Ранее стало известно, что Конор Макгрегор вместе со своей семьёй заразился свиным гриппом. Об этом спортсмен сообщил своим подписчикам в Instagram.