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Макгрегор допустил, что может провести бой с Нурмагомедовым в России

Сегодня, 13:14

Конор Макгрегор, включил Хабиба Нурмагомедова в число своих следующих вероятных соперников. Ирландец заявил, что не против того, чтобы провести бой против непобеждённого бойца UFC в России.

Ирландец заявил, что вариантов у него на данный момент много. Наряду с поединком против россиянина, он рассматривает возможность встречи с действующим временным чемпионом UFC Тони Фергюсоном, бой с Диасом и реванш с Мейвезером. С последним Макгрегор хотел бы померяться силами в клетке, отметив, что сам экс-чемпион мира по боксу, одолевший его на боксёрском ринге в августе прошлого года, не против такой идеи.

Ранее стало известно, что Конор Макгрегор вместе со своей семьёй заразился свиным гриппом. Об этом спортсмен сообщил своим подписчикам в Instagram.


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