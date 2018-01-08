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Тони Фергюсон раскритиковал своего коллегу из России Нургамедова

Вчера, 19:05

Боец Фергюсон высказался критически в сторону своего российского коллеги Хабиба Нурмагомедова. По его мнению, спортсмен медленный, потому что имеет лишний вес.

Чемпион UFC в лёгком весе из США Тони Фергюсон наградил российского бойца Хабиба Нургамедова волной критики и негодования. Он сказал, что Хабиб не может работать на ринге, так как является очень медленным. По мнению Фергюсона, вся медленность Хабиба заключается в том, что тот является слишком толстым, и это мешает ему в боях побеждать.

Тони назвал и выход из положения. Судя из его слов, Хабибу просто нужно менять диетолога, так как действующий не может проводить с ним надлежащую результативную работу. Как только Нурмагомедов расстанется со своей полнотой, все станет на прежние места.


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