Новые русские в Нью-Йорке: Хоккеисты из РФ покоряют тренировочный лагерь «Рейнджерс»

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Шестёркин, Рыков и Кравцов начинают свой непростой путь в американо-канадской лиге.

Ещё в начале мая стало известно, что трое россиян подписали контракты новичков с американским хоккейным клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». Счастливыми обладателями возможности выступать за океаном стали Игорь Шестёркин (на фото), Виталий Кравцов и Егор Рыков. Все трое попали в список участников тренировочного лагеря «Рейнджерс», и с сегодняшнего дня они будут пытаться продемонстрировать свою лучшую игру, чтобы попасть в состав главной команды и покорить НХЛ.

23-летний голкипер Шестёркин минувший сезон провёл в санкт-петербургском СКА и с показателем 95,3% отражённых бросков стал одним из лучших стражей ворот регулярного чемпионата КХЛ. В целом, уже давно было очевидно, что Игорь перерос уровень отечественной лиги и готов для нового вызова, который и последовал в виде возможности поиграть в «Рейнджерс».

Виталий Кравцов, выступавший ранее за челябинский «Трактор», набрал 21 (8+13) очко в регулярном чемпионате КХЛ и 2 (0+2) балла в плей-офф. Виталий ещё очень молод – ему всего 19 лет, но потенциал этого игрока уже сейчас должен позволить ему закрепиться в составе «Нью-Йорка».

22-летний защитник Рыков прошлый сезон провёл в ХК «Сочи» и выглядел очень и очень прилично. Кроме своих непосредственных обязанностей, Егор был довольно результативен у чужих ворот: 9 (3+6) очков – в «регулярке» и 3 (0+3) очка в плей-офф.

Примечательно, что, кроме новых русских игроков, в составе «Рейнджерс» выступают ещё трое их соотечественников: Павел Бучневич, Евгений Наместников и Александр Георгиев. Последний, кстати, как и Шестёркин, является вратарём, и теперь у них намечается конкурентная борьба за место в составе.