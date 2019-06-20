Лучшие в мире! Российские хоккеисты получили 5 индивидуальных наград в США

Сегодня, 12:25

Эксперты признали заслуги представителей отечественной школы в одном из самых главных зимних видов спорта.

Сегодня ночью в Лас-Вегасе состоялось чествование лучших игроков года, безусловно, главного клубного турнира планеты - Национальной хоккейной лиги. Сезон получился крайне удачным для россиян, выступающих по ту сторону океана, благодаря этому спортсмены из РФ и были признаны фактически лучшими в мире. Приз главному голкиперу сезона ещё в прошлом году должен был достаться Андрею Василевскому, но тогда страж ворот клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» и национальной команды РФ уступил в итоговом голосовании. Однако россиянин не сдался и продемонстрировал в этом сезоне такую игру, что у голосовавших экспертов, по сути, не было других вариантов на звание лучшего вратаря. Кстати, Андрей стал лишь вторым представителем РФ, завоевавшим эту награду, до него это делал только Сергей Бобровский.

Лучшим снайпером лиги признан один из самых главных игроков России своего поколения – Александр Овечкин, являющийся многолетним лидером «Вашингтон Кэпиталз». 51 заброшенная шайба – это феноменальный результат! Очень жаль, что Александру так и не удалось продемонстрировать свой истинный уровень на минувшем чемпионате мира, впрочем, в дальнейшем у него ещё будет такая возможность.

Королём ночи стал Никита Кучеров, который завоевал сразу 3 награды: лучший нападающий, самый ценный и самый выдающийся игрок сезона. Россиянин провёл феноменальный год, став настоящей иконой «Тампы-Бэй Лайтнинг». Никита побил сразу несколько рекордов, показав лучший результат (128 набранных очков) среди всех игроков лиги с сезона 1995/96. Надо сказать, что Кучеров не ограничился только классной игрой в НХЛ и стал лучшим нападающим на минувшем чемпионате мира в Словакии.