«Кто постарался?»: Евгений Малкин приревновал полураздетую жену, нежащуюся в кровати в Москве

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Анна Кастерова похвастала в Instagram откровенным утренним фото в постели, на что последовала немедленная реакция нападающего «Питтсбург Пингвинз».

Личная жизнь знаменитостей всегда была под тщательным наблюдением общественности, а с приходом в мир социальных медиа скрывать её звёздам и вовсе стало невозможно трудно. Впрочем, некоторые известные личности даже не пытаются скрывать семейные дела по ту сторону монитора. В частности, «разборки» любят устраивать в соцсетях известный российский хоккеист Евгений Малкин и телеведушая Анна Кастерова. Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» борется за титулы за океаном, а его супруга работает на телевидении в Москве. Отношения на расстоянии Малкин и Кастерова поддерживают, в том числе, и взаимными «подколами», которые, к слову, многие поклонники воспринимают всерьёз.

К примеру, накануне телезвезда опубликовала в своём Instagram-блоге откровенное фото из постели, которое подписала довольно провокационным образом. Облачённая лишь в нижнее бельё Анна намекнула, что довольна своим утром, заявив «всегда бы так с утра». Евгений Малкин, несмотря на разницу в часовых поясах, отреагировал на запись мгновенно и дал понять, что приревновал полураздетую жену, нежащуюся в кровати в Москве. «Кто там в Москве постарался интересно?????» - прокомментировал фото удовлетворённой супруги Евгений. Кастерова на это лишь ответила недоумевающим смайлом. Большинство поклонников звёздной пары восприняли их семейный диалог с юмором, поняв, что Малкин в шутку так отреагировал. Вместе с тем некоторые пользователи всерьёз решили, что в их семье наступил разлад.