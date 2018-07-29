Ковальчук: «Хоккей в России – спорт номер один»

Сегодня, 11:10

Нападающий сборной по хоккею «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук рассказал о том, испытывает ли он со своими коллегами ревность к футболистам.

Илья Ковальчук в интервью поведал о своем отношении к российскому футболу и приобретшим невероятную славу среди соотечественников футболистам. Он сказал, что знает о словах Артема Дзюбы президенту Путину о российском спорте. Но по его мнению, Хоккей в России – спорт номер один».

Хоккеист рассказал, что Артем Дзюба предложил главе РФ «поменять коньки на бутсы», но считает, что президент сделает правильный выбор и расставит свои приоритеты по усмотрению. Он поблагодарил российских футболистов за красивую игру и праздник футбола, который царил на территории России во время ЧМ-2018. Хоккеист считает, что футбол сплотил россиян.