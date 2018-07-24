Погиб украинский хоккеист «Днепра»

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Как сообщают местные СМИ, 22 июля не стало Эдуарда Жука.

Недавно погиб украинский хоккеист-нападающий «Днепра» Эдуард Жук, который не дожил до своего совершеннолетия – его жизнь оборвалась на 18 году. Спортсмен ничем не был болен, смерть его настигла во время купания в реке – он трагически утонул.

Форвард был воспитанником хоккейной школы в Донецке и не так давно начал свою серьезную спортивную карьеру. В прошлом сезоне благодаря своим стараниям он смог получить серебро на Юношеской хоккейной лиге.

Истинная причина смерти пока что неизвестна. Правоохранители пока не дают комментариев по поводу смертоносного ЧП. Об этом станет известно позднее.