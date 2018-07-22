Счастливый папа: Жена подарила капитану «Сент-Луиса» тройню

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Не было ни одного, а тут раз – и сразу три. Алекс Пьетранджело не скрывает своего счастья.

Он, действительно, счастливый папа. Сразу стал трижды отцом. Жена подарила капитану «Сент-Луиса» целую тройню. Родители уже придумали, как их назвать. Это будут Теодор, Оливер и Эвелин. Сделает ли руководство «Сент-Луиса» какой-нибудь подарок капитану команды по такому поводу, неизвестно. Впрочем, тройня и сама по себе подарок, который ему сделала жена Джейн. Они в браке с июля 2016 года.

Капитан «Сент-Луиса» провёл за команду в прошедшем сезоне 78 игр. 15 раз он отметился в воротах противника сам. Не забывал он и о коллегах, делая результативные передачи. Их у него - 39. Цвета «Сент-Луиса» игрок защищает с 2010 года. Сейчас ему 28 лет.