Сегодня, 09:07

Российская спортивная общественность понесла невосполнимую утрату. Не стало легенды советского и российского хоккея.

Умер заслуженный тренер СССР Роберт Черенков после многомесячной борьбы с тяжелой болезнью. Знаменитому в прошлом хоккеисту и наставнику был 81 год. Черенков прошел славный, но трудный путь в отечественном хоккее. Он был воспитанником знаменитого клуба ЦСКА, в составе которого дважды становился серебряным призером первенства СССР. После окончания карьеры игрока, Роберт Дмитриевич проявил себя как талантливый тренер и наставник.

Именно благодаря Черенкову в Саратове появился клуб «Кристалл» с детской школой. Затем тренер перешел в «Спартак». Под руководством Роберта Дмитриевича в 1992 году сборная России впервые выиграла олимпийский турнир. 21 год назад Черенков испытал трудные времена, когда его ложно обвинили в уголовном преступлении. Затем обвинения были сняты.