Хоккеист Якупов вернулся в Россию и не испытывает неудобств

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Мужчина уверен, что дальнейшее проживание в России будет для него только хорошими впечатлениями.

Нападающий Наиль Якупов подписал контракт на один полный сезон с СКА и вернулся в Россию. Он поделился впечатлениями с журналистами о том, каково это вернуться в родную страну. Он сообщил, что в Санкт-Петербурге товарищи по команде приняли его хорошо, с некоторыми познакомился, а кого-то знал и ранее. Первое время хоккеист будет жить на базе, пока не найдет квартиру. Он считает, что вернулся в родные края и не испытывает неудобств или шока от данного факта. Якупов уехал в США в 2012 году и играл в НХЛ на протяжении четырех сезонов.

Также хоккеист сообщил, что и морально и физически был готов к возвращению в Россию и о будущем восстановлении контракта с НХЛ пока не думает. Наиль будет выступать в СКА под 65 номером.

Насчет Ильи Ковальчука, который ранее играл в СКА и сейчас подписал контракт с НХЛ на три сезона, Якупов уверен, что тот покажет хорошую игру, так был хорошим хоккеистом и в СКА, что никак не может измениться в Америке.