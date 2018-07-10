Клюшку Александра Бурмистрова продали на аукционе

Сегодня, 07:24

На полученные деньги организаторы акции приобрели мебели для детей, больных детским церебральным параличом.

Игровую клюшку хоккеиста Александра Бурмистрова продали на аукционе за сорок тысяч рублей. Позже организаторы акции сообщили, что на вырученные с аукциона деньги они приобретут мебель для детей в качестве благотворительности. После того, как «Аукцион добра» состоялся, был приобретен детский специальный медицинский стул для реабилитации. Еще несколько таких стульев отправят трем детям из разных городов России.