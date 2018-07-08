Овечкин появился на Красной площади с Кубком Стэнли

Сегодня, 19:29

Нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приехал в Москву с Кубком Стэнли.

По традиции НХЛ, игроки команды, выигравшей этот славный трофей, в межсезонье ездят с кубком, демонстрируя его публике. После того, как члены команды «Вашингтон Кэпиталз» объездили с ним США (побывали даже в школах, пожарных частях, полицейских участках), пришла очередь прославленному капитану команды везти Кубок на свою родину – в Россию. Вчера Кубок можно было наблюдать в фан-зоне чемпионата мира по футболу на Воробьёвых горах.

А сегодня Овечкин без предупреждения появился с трофеем в руках на Красной площади. Среди ликующей толпы фанов он прошел с Кубком от Манежной площади практически до Спасской башни.

В прошлом году Кубок Стэнли привозили в Москву нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин и тренер команды Сергей Гончар.