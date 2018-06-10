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Бураковски и Врана набили тату в честь Кубка Стэнли

Сегодня, 17:52

Нападающие игроки решили оставить памятный момент на своих телах навечно. Кстати, татуировки в честь кубка Стэнли уже далеко не первый случай в НХЛ.

На этот раз Андре Бураковски и Якуб Врана решились набить татуировки: две хоккейных клюшки и три звезды в цветах клуба. А Бураковски увековечил счастливую дату.

Подчеркивается, что идея сделать тату пришла спортсменам, когда они праздновали окончание чемпионата и отмечали событие возле автобуса. Хоккеисты уже немного выпили, когда дали это обещание, однако все же решили его сдержать.

Ранее в 1928 году игроки этого хоккейного клуба набили изображение победного символа, который на то время они завоевали в первый раз. На данный момент в НХЛ не нашлось храбрецов, которые осмелились бы набить целый кубок на всю грудь.

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