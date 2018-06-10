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В Сеть попало видео, как Овечкин отжигает в фонтане с Кубком Стэнли

Сегодня, 14:36

Столичная команда прибыла в Вашингтон 9 июня, где посетила бейсбольный матч. Многочисленные видео опубликованы в Twitter, там спортсмены резвятся на славу.

В Сеть попало видео, как Александр Овечкин отжигает в фонтане с Кубком Стэнли, в этом плане ему помогли его коллеги. Команда с удовольствием полезла в воду на потеху публике. Также популярности набирает ролик, на котором Александр Овечкин пьет из Кубка Стэнли.

Пользователи Сети стали предполагать, что хоккеистам стоит закончить с массовыми гулянками и употреблением спиртного, но канадский спортсмен уверяет, что Овечкин должен отчаянно гулять до 1 июля. Примечательно, столичная команда встретилась с Иванкой Трамп и ее супругом Джаредом Кушнером в Cafe Millano, о чем говорит общая фотография.

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