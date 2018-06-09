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Александр Овечкин спал в обнимку с Кубком Стэнли

Сегодня, 22:42

Забавным фото в соцсетях поделился нападающий команды «Вашингтон» Никлас Бэкстрем. Болельщики с юмором отнеслись к увиденному.

Во время перелета из Лас-Вегаса в Вашингтон Никлас Бэкстрем сделал забавный снимок капитана команды «Вашингтон». На нем Александр Овечкин спал в обнимку с завоеванным Кубком Стэнли.

Футболист, видимо, очень рад долгожданной победе и не хочет расставаться с кубком. Многие пользователи сети отнеслись к увиденному с юмором, оставляя только положительные комментарии: «Заслужил!», «Поздравляю с победой, ребята!», «Вот оно вознаграждение за долгие годы упорной работы!», «Молодцы! Так держать!», «Как мило!».

Напомним, что команда «Вашингтон» впервые одержала Кубок Стэнли. Команда играла против «Кэпиталз», обыграв их со счетом 4:1. Чемпионский парад пройдет в Вашингтоне12 июня.

Ранее говорилось о том, что Александр Овечкин станет автором первого броска в матче MLB "Вашингтон Нэшионалс" - "Сан-Франциско Джайентс". На стадионе выставят тот самый Кубок Стэнли, который выиграли хоккеисты.

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