Впервые Кубок Стэнли достался «Вашингтон Кэпиталз» и Овечкину

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Известно, что в НХЛ эта награда является самой почётной, которая затмевает собой все иные призы и достижения. Хоккеисты предпочитают биться за неё вместо того, чтобы поехать на чемпионаты мира и, даже, Олимпиады.

В этом году Кубок Стэнли достался «Вашингтон Кэпиталз» и Александру Овечкину, который за него выступает. Это произошло впервые за всю историю клуба.

Овечкину, как капитану «Вашингтон Кэпиталз», вручили Кубок Стэнли. Потом, естественно, его смог подержать в своих руках каждый игрок команды.

Помимо того, Овечкину достался и ещё один приз, называемый «Конн Смайт Трофи». Его вручают игроку НХЛ, оказавшемуся самым ценным в серии плей-офф.

Хоккеист уже сообщил в своём аккаунте об эмоциях по этому поводу. Он назвал случившееся невероятным, для описания чего слов у него просто нет.

Александр проинформировал, что на протяжении всех 13 лет, проведённых в НХЛ, верил в завоевание Кубка Стэнли. Также он рассказал, что ещё перед началом сезона сказал игрокам, как капитан, «отстоем» мы не будем.

Как итог – высшая награда НХЛ.