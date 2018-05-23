Омский хоккеист рассказал, почему сборная России уступила канадцам

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Нападающий омского «Авангарда» Илья Михеев, признан лучшим игроком сборной России на мировом первенстве в Дании по версии портала Sport24. Однако, несмотря на признание, форвард продолжает переживать из-за «вылета» из чемпионата на стадии четвертьфинала.

Омский хоккеист, вернувшись в родной город, рассказал, почему сборная России проиграла канадцам. По словам Михеева, судьбу матча решила череда ошибок, причем не в тактическом и командном, а в индивидуальном плане. Молодые российские хоккеисты, привыкшие к условиям игры в КХЛ, не учли, что на чемпионате мира им противостоят профессионалы, которые ошибок не прощают.

Илья уверен, что сборной России не хватило двух компонентов, а именно удачи и аккуратности. Хотя глаза у россиян, что называется, горели и все были настроены на победу. Сам Михеев в этом матче забил важную шайбу, сократив разрыв в счете. Эксперты поговаривают, что канадские специалисты весьма заинтересовались омским хоккеистом, у которого подписан контракт с «Авангардом» еще на сезон.