СПОРТКОНЦЕПТ сообщил о начале партнерства с IIHF и компанией Инфронт

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Партнерское соглашение с Международной федерацией хоккея (IIHF) и компанией Инфронт (Infront), маркетинг-партнером и эксклюзивным медиа IIHF, заключила российская компания СПОРТКОНЦЕПТ.



В течение трех лет с будущего года компания, имеющая несколько фабрик по производству экипировки и одежды, станет производить и поставлять одежду и атрибутику для всех команд-участниц ЧМ по хоккею, самого значимого события среди зимних видов спорта.



Подписание важного документа прокомментировал Эдуард Синельников, гендиректор СПОРТКОНЦЕПТ. По его словам, компания гордится партнерством высочайшего уровня. Он выразил уверенность в максимально качественном исполнении контракта, который станет серьезной ступенью развития не только компании, но и всего российского рынка.



Рене Фазель, президент IIHF, заявил, что федерация не сомневается в партнерстве со СПОРТКОНЦЕПТ, которая сможет успешно совершенствовать перспективную категорию бизнеса. Со своей стороны, глава департамента по зимним видам спорта Инфронт Бруно Марти отметил: СПОРТКОНЦЕПТ сумел убедить компанию в огромном потенциале партнерства, разработав подробный и понятный план усиления направления мерчендайзинга и возможностях поднять повысить его уровень.