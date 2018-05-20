В отеле сборной РФ по хоккею опровергают заказы водки и икры на 350 тыс евро

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Скандальную информацию распространило издание «Iltalehti» (Финляндия). С официальным опровержением выступили представители отеля «Tivoli» в Дании, которые резко осуждают новость.

По данным «Iltalehti», в отеле сборной РФ по хоккею спортсмены заказывали много икры и спиртных напитков, в частности водки. После того, как Российская Федерация покинула конкурс по итогам матча с Канадой, хоккеисты были очень злыми и разочарованными, заказывая еще больше спиртного и морского лакомства, общая потраченная сумма составила 350 тысяч евро. Такими подробностями якобы поделился сотрудник датского отеля.

«Tivoli» выступили с официальным заявлением о том, что со стороны сборной России по хоккею не поступало таких заказов. Помимо того, россияне получали исключительно диетическое питание без алкоголя и икры. Информацию от финского издания руководство отеля называет недостоверной и осуждает журналистов.