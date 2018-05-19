Воробьёв: «Для сборной России второй этап Евротура оказался лишним»

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После вылета сборной России с чемпионата мира по хоккею с шайбой в Дании исполняющий обязанности главного тренера Илья Воробьёв подвёл итоги выступления своей команды, отметив, что второй этап Евротура оказался для неё лишним.

Специалист, в частности, отметил, что накануне ЧМ-2018 не был организован полноценный цикл подготовки. Как отметил Воробьёв, по окончании олимпийского сезона игрокам сборной России не был предоставлен необходимый отдых. Вместо этого их задействовали на двух Евротурах. Последний из них, по мнению тренера, оказался лишним и нанёс вред команде. Наставник российской команды заметил, что в период контрольных игр тренерскому штабу удалось просмотреть молодых игроков, но не хватило времени поработать над физическими кондициями хоккеистов.

Напомним, недавно сборная России вышла из группы на ЧМ-2018, разгромив Словакию и уступив Швеции. В четвертьфинале россияне встретились с одним из главных фаворитов турнира – национальной командой Канады – минимально проиграв принципиальному сопернику в овертайме.